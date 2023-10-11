МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Пособия и выплаты москвичам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам проиндексируют на пять процентов в следующем году, говорится в проекте закона "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". Силуанов заявил об индексации всех соцобязательств в России

"С 1 января 2024 года на 5% будут проиндексированы размеры пособий и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам", — сказано в документе.

Отмечается, что на все меры поддержки жителей Москвы в 2024 году выделили 615,9 миллиарда рублей.

Кроме того, проект бюджета предусматривает привлечение займов на сумму до 159,5 миллиарда рублей, из которых 9,5 миллиарда будут направлены на закупку подвижного состава для МЦД-3.

Также предусмотрена возможность предоставления государственных гарантий Москвы в объеме до 15 миллиардов рублей. Отмечается, что инструмент государственных гарантий будет способствовать оперативному привлечению заемных средств организациями коммунального хозяйства и электроэнергетики, которые принимают участие в реализации городских проектов в сфере комплексного развития территорий и реновации.

Помимо этого подчеркивается, что дефицит бюджета Москвы в 2024 году составит 500,3 миллиарда рублей, доходы бюджета Москвы в 2024 году составят 4 289,8 миллиарда рублей, расходы — 4 790,1 миллиарда рублей.