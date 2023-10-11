МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по безрабоцице в России достигнет 13,751 тысячи рублей в 2024 году, рассказал глава Минтруда страны Антон Котяков. В Москве проиндексируют соцвыплаты с 1 января

Министр 11 октября выступил на заседании комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"В следующем году… пособие по безработице будет проиндексировано и максимальное пособие составит 13751 рубль", — сказал он.

Котяков добавил, что после индексации минимальное пособие будет 1,613 тысячи рублей.

По его словам, индексировать эти выплаты решила рабочая группа по формированию новой редакции закона о занятости.

Министр добавил, что ежемесячные больничные выплаты будут достигать 122,8 тысячи рублей, декретные — 565,5 тысячи рублей, а пособия по уходу за ребенком — 49,1 тысячи рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что проект бюджета на 2024 год предусматривает индексацию всех социальных обязательств.