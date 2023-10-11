МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Правительство РФ планирует утвердить перечень из 25 стран, гражданам которых будет доступна для оформления в России платежная "карта туриста", заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на правительственном часе в Госдуме. Российских туристов предупредили об изменениях маршрутов круизов

"Вместе с Аксаковым Анатолием Геннадьевичем и коллегами из комитета по финансовому рынку создали условия для запуска "карты туриста", чтобы у иностранных туристов была возможность из-за рубежа открывать здесь счета и уже по приезду в нашу страну получить пластиковую карту, что называется, в физическом выражении, и осуществлять здесь расчеты. Сейчас правительством утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен этот механизм", — сказал он.

Ранее в ходе Восточного экономического форума Решетников говорил, что "карта туриста" для платежей иностранцев в России может быть запущена в третьем — начале четвертого квартала 2023 года.

Власти РФ этим летом приняли закон, который позволяет российским банкам открывать счета иностранным физическим и юридическим лицам без их личного присутствия в банке. Иностранный турист сможет забронировать тур с помощью электронной карты, а прибыв в Россию, расплачиваться за услуги и совершать покупки.

Как пояснял РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, это позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются в России иностранные туристы в связи с тем, что карты Visa и MasterCard зарубежных банков не работают в РФ из-за санкций.