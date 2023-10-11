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2023-10-11T14:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231011/841951130.html
В США поддержали идею использовать прибыль с замороженных активов России
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Глава Минфина США Джанет Йеллен поддержала использование средств с налога на прибыль от использования заблокированных российских активов для поддержки Украины. "Я также... ПРАЙМ, 11.10.2023
финансы, новости, россия, украина, джанет йеллен, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен поддержала использование средств с налога на прибыль от использования заблокированных российских активов для поддержки Украины.
"Я также поддерживаю использование непредвиденных доходов (windfall proceeds — прим. ред.) от российских суверенных активов, замороженных в конкретных клиринговых палатах, и использование этих средств, чтобы поддержать Украину", — сказала она.
Страны-участницы G7 на фоне СВО заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В прошлом году Еврокомиссия по поручению европейских лидеров приступила к созданию механизмов, которые позволят направить российские активы на восстановление Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России