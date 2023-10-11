МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен поддержала использование средств с налога на прибыль от использования заблокированных российских активов для поддержки Украины. "Армии не будет". Риттер вынес приговор Украине

"Я также поддерживаю использование непредвиденных доходов (windfall proceeds — прим. ред.) от российских суверенных активов, замороженных в конкретных клиринговых палатах, и использование этих средств, чтобы поддержать Украину", — сказала она.

Страны-участницы G7 на фоне СВО заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В прошлом году Еврокомиссия по поручению европейских лидеров приступила к созданию механизмов, которые позволят направить российские активы на восстановление Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России