МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Благодарность Украины не является валютой, Варшава выставит Киеву счет за помощь и поставит несколько условий, заявила кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции "Конфедерация" Анна Брылка. Варшава и Киев в большой ссоре. Будущее Европы под вопросом

В воскресенье, 15 октября, в Польше состоятся парламентские выборы. По данным исследования United Surveys, за партию "Право и Справедливость" проголосуют 33,8 процента опрошенных, за оппозиционную "Гражданскую коалицию" — 28,1 процента. Кроме того, свои голоса респонденты могут отдать объединению "Левые" (10,2 процента), центристскому "Третьему пути" (9,4 процента), националистам "Конфедерации" (8,4 процента).

Брылка сказала в ходе предвыборных дебатов на Polsat, что благодарность Украины в международных отношениях валютой не является.

"Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь, "Конфедерация" выставила такой счет Украине и оценила эту помощь в сто миллиардов злотых, и "Конфедерация" поставит Украине четкие и жесткие условия", — пояснила она.

По словам политика, Киев должен отозвать жалобу в ВТО, прекратить "укранизацию" двусторонней торговли, провести эксгумацию жертв Волынской резни и предоставить Варшаве доступ к процессу восстановления Украины.

Брылка также указала, что помощь Киеву не должна ставить польскую продовольственную безопасность под угрозу.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.