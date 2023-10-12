МОСКВА, 12 окт —ПРАЙМ. Мьянма приглашает Россию активно инвестировать в разработку газовых месторождений страны, масштабы которых растут ежегодно, заявил в интервью РИА Новости союзный министр энергетики Мьянмы У Ньян Тун на полях Российской недели энергетики. Премьер Ирака заявил о привлечении инвесторов в энергетические отрасли

"Мы приглашаем (Россию — ред.) к активным инвестициям в Мьянму по мере развития большего числа наших отраслей, основанных на природном газе в течение следующих трех лет", — заявил собеседник агентства.

По его словам, сейчас в Мьянме имеется 51 точка добычи нефти на шельфе, а в Бенгальском заливе было обнаружено более двух триллионов кубических футов запасов природного газа.

"Там же есть перспективы разработки более крупного газового месторождения. Поэтому Мьянма будет приветствовать любое участие России в этом секторе", — заключил министр.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.