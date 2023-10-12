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Власти Мьянмы пригласили Россию инвестировать в газовый сектор
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Мьянма приглашает Россию активно инвестировать в разработку газовых месторождений страны, масштабы которых растут ежегодно, заявил в интервью РИА Новости союзный министр... ПРАЙМ, 12.10.2023
энергетика, финансы, новости, газ, мьянма, россия, инвестиции, газ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт —ПРАЙМ. Мьянма приглашает Россию активно инвестировать в разработку газовых месторождений страны, масштабы которых растут ежегодно, заявил в интервью РИА Новости союзный министр энергетики Мьянмы У Ньян Тун на полях Российской недели энергетики.
"Мы приглашаем (Россию — ред.) к активным инвестициям в Мьянму по мере развития большего числа наших отраслей, основанных на природном газе в течение следующих трех лет", — заявил собеседник агентства.
По его словам, сейчас в Мьянме имеется 51 точка добычи нефти на шельфе, а в Бенгальском заливе было обнаружено более двух триллионов кубических футов запасов природного газа.
"Там же есть перспективы разработки более крупного газового месторождения. Поэтому Мьянма будет приветствовать любое участие России в этом секторе", — заключил министр.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полное интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.