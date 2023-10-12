ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — ПРАЙМ. После создания нормативной базы для обмена замороженных активов российских инвесторов предстоит кропотливая работа над реализацией этого механизма, заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. WP: чиновники США все больше настаивают на отправке активов России Киеву

В августе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство России и ЦБ подготовили проект указа об обмене замороженных активов. Силуанов напомнил, что активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом. На первом этапе, по его словам, инициатива властей затронет 100 миллиардов рублей.

"Про обменный механизм очень быстро скажу, что нас много спрашивают. Я надеюсь, к концу года будут созданы законодательные условия, чтобы иметь возможность обменивать заблокированные активы наших инвесторов — физлиц с активами инвесторов из недружественных стран. Но опять же, мы сами никаких переговоры не ведём, это лишь создание законодательных условий для этого", — заявил на Уральской конференции НАУФОР директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков.

"Мы надеемся, что в ближайшее время нормативная база появится и условия будут созданы, но дальше все будет зависеть от поведения потенциальных интересантов с обеих сторон. Российские граждане — розничные инвесторы должны быть согласны на подобную схему, и с другой стороны иностранные институты должны быть готовы на подобные операции", — сказал в свою очередь в кулуарах конференции Габуния.

"Я думаю, что они (иностранные институты — ред.) будут анализировать конкретную нормативную базу. Точно до конца года, мы ждем в четвертом квартале, что появится (нормативная база — ред.)", — сказал он.

"Это создаст только условия для того, чтобы это можно было запустить, после этого будет кропотливая работа по тому, чтобы все случилось. Прежде всего, я думаю, это будет вопрос давления на иностранных инвесторов со стороны политических институтов", — подчеркнул он.

"Чем больше мы создаём различных юридических инструментов, которые исключают прямое участие государства в этих процессах, тем больше отдельных случаев появляется, где участники умудряются ими воспользоваться и что-то себе где-то поменять, где-то разблокировать, и оно вот так работает", — рассказал Габуния.