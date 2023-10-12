МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Государство компенсирует научным организациям и предприятиям до 70% затрат на разработку технологий производства, транспортировки и хранения водорода, которые будут использованы при реализации крупных проектов в области водородной энергетики, заявил кабмин России. Правительство утвердит страны для предоставления доступа к "карте туриста"

"Государство компенсирует научным организациям, предприятиям и компаниям до 70% затрат на разработку технологий производства, транспортировки и хранения водорода, которые затем будут использованы при реализации крупных проектов в области водородной энергетики. Постановление, утверждающее правила предоставления субсидии на эти цели, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Как уточняют в правительстве, средства будут выделяться организациям, прошедшим конкурсный отбор Минэнерго. Они могут быть использованы на оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в разработке новых технологий, материальные затраты, связанные с такими исследованиями, закупку сырья и материалов российского производства, создание опытных партий продукции.

Субсидия может предоставляться на срок до трех лет, а на текущий и следующий годы на выплату субсидий в федеральном бюджете зарезервированы средства в размере более 1,3 миллиарда рублей, уточнили в правительстве.

Вице-премьер Александр Новак, слова которого приводятся в сообщении, полагает, что такая мера господдержки простимулирует инновационную деятельность научных центров, предприятий и компаний, работающих в области водородной энергетики.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Чистая энергетика" государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" и государственной программы "Развитие энергетики", отмечают также в кабмине.