2023-10-12T12:15:07+03:00
2023-10-12T12:15:07+03:00
2023-10-12T12:15:07+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231012/841963884.html
Российскую промзону в Египте продолжат поддерживать, заявил Минпромторг
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ГОСПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ В ЕГИПТЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА О ЕЕ ОТМЕНЕ НОСИЛО ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР — МИНПРОМТОРГ РФ МИНПРОМТОРГ РФ: ПОРЯДКА 9,5... ПРАЙМ, 12.10.2023
финансы, экономика, промышленность, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83360/44/833604446.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83360/44/833604446.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83360/44/833604445.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83360/44/833604445.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83360/44/833604444.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83360/44/833604444.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГОСПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ В ЕГИПТЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА О ЕЕ ОТМЕНЕ НОСИЛО ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР — МИНПРОМТОРГ РФ
МИНПРОМТОРГ РФ: ПОРЯДКА 9,5 МЛРД РУБ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ В ЕГИПТЕ ДО 2026 Г
Новость дополняется