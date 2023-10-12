ГОСПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ В ЕГИПТЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА, ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА О ЕЕ ОТМЕНЕ НОСИЛО ТЕХНИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР — МИНПРОМТОРГ РФ

МИНПРОМТОРГ РФ: ПОРЯДКА 9,5 МЛРД РУБ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА ПОДДЕРЖКУ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ В ЕГИПТЕ ДО 2026 Г

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