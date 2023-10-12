МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Противоречий между позицией Банка России, который долгое время выступал против возврата обязательной продажи валютной выручки, и указом президента об этом нет — ограничение носит временный и адресный характер, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сбербанк заявил о сокращении кредитов бизнесу в недружественных валютах

Председатель регулятора 12 октября, в среду, выступила в Государственной Думе."Нет противоречий между моей позицией и позицией президента в этом вопросе", — ответила Набиуллина на вопрос депутатов о том, как соотносится позиция ЦБ, который долгое время выступал против возврата обязательства по продаже валютной выручки, и вчерашним указом президента.

Глава ЦБ добавила, что вводимые ограничения носят временный характер, а в течение действия регулирования будет проводиться мониторинг эффективности меры.

Набиуллина подчеркнула, что в январе-августе крупнейшие экспортеры продавали 87% своей валютной выручки, при этом значительная часть экспортных контрактов — 40% — уже в рублях.

При этом фундаментальным для курса рубля остается динамика текущего счета, добавила глава ЦБ.

Регулятор ранее в четверг заявил, что возврат в России продажи валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью на рынке и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на нем, при этом адресный характер ограничений позволит сохранить выработанные схемы внешнеторговых расчетов.