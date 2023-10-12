МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Банк России надеется, что нормативные акты для добровольного обмена замороженных активов российскими инвесторами с нерезидентами будут приняты в ближайшее время, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ спрогнозировал кропотливую работу с российскими активами

"Значительная часть средств стала доступной в результате принятых законов, которые позволили перевести их учет в российскую инфраструктуру, выпустить замещающие облигации и так далее. Но часть проблемы остается. Мы предложили возможные механизмы обмена заблокированных активов. Мы надеемся, что нормативно-правовые акты на эту тему будут приняты в ближайшее время", — сказала она, выступая в Госдуме.

Набиуллина подчеркнула, что речь идет о добровольном обмене активами между российскими инвесторами и "недружественными" нерезидентами.