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2023
https://1prime.ru/finance/20231012/841965246.html
ЦБ ждет принятия актов для обмена замороженными активами
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Банк России надеется, что нормативные акты для добровольного обмена замороженных активов российскими инвесторами с нерезидентами будут приняты в ближайшее время, заявила глава... ПРАЙМ, 12.10.2023
финансы, экономика, госпроекты, новости, россия, цб, замороженные активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Банк России надеется, что нормативные акты для добровольного обмена замороженных активов российскими инвесторами с нерезидентами будут приняты в ближайшее время, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Значительная часть средств стала доступной в результате принятых законов, которые позволили перевести их учет в российскую инфраструктуру, выпустить замещающие облигации и так далее. Но часть проблемы остается. Мы предложили возможные механизмы обмена заблокированных активов. Мы надеемся, что нормативно-правовые акты на эту тему будут приняты в ближайшее время", — сказала она, выступая в Госдуме.
Набиуллина подчеркнула, что речь идет о добровольном обмене активами между российскими инвесторами и "недружественными" нерезидентами.