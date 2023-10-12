МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Введенные на валютном рынке меры — обязательная репатриация и продажа валютной выручки экспортеров — позволят сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости рынка и снизить возможности для финансовых спекуляций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство обсуждало с предпринимателями продажу валютной выручки

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

"Это позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, снизить возможность для финансовых спекуляций", — сказал Мишустин на заседании правительства.