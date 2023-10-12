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2023
https://1prime.ru/finance/20231012/841967358.html
Продажа валютной выручки снизит возможность спекуляций, заявил Мишустин
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Введенные на валютном рынке меры — обязательная репатриация и продажа валютной выручки экспортеров — позволят сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и... ПРАЙМ, 12.10.2023
валюта, рынки, финансы, новости, михаил мишустин, рынок, валютная выручка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Введенные на валютном рынке меры — обязательная репатриация и продажа валютной выручки экспортеров — позволят сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости рынка и снизить возможности для финансовых спекуляций, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.
"Это позволит сформировать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости нашего рынка, снизить возможность для финансовых спекуляций", — сказал Мишустин на заседании правительства.