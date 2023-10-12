МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Кабмин направит дополнительно свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной специализированной помощи в рамках ОМС, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Путин призвал давать субсидии по соцгазификации участникам СВО

"Правительство дополнительно направит свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание в текущем году специализированной и высокотехнологичной помощи гражданам в федеральных учреждениях в рамках программы обязательного медицинского страхования", — сказал он на заседании правительства.

"По поручению главы государства мы дополнительно направим в текущем году около 60 миллиардов рублей на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов. Они все имеют особое значение для социально-экономического развития целого ряда регионов. Среди них — реконструкция моста в Орле, возведение нового выезда из Уфы, которые будут завершены еще до конца года, а также сооружение обходов Калининграда, Волгограда, Хасавюрта и Набережных Челнов. Работа на трассах по всей стране. Также ускорим и строительство объектов на дороге М-12 до Екатеринбурга, что позволит открыть все ее участки до конца следующего года", — добавил он.

Глава правительства отметил, что это позволит сделать города более комфортными и удобными.