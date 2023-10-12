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2023
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Правительство выделит средства на оказание специализированной помощи по ОМС
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Кабмин направит дополнительно свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной специализированной помощи в рамках ОМС, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин... ПРАЙМ, 12.10.2023
финансы, экономика, госпроекты, страхование, новости, россия, правительство рф, инфраструктура, омс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Кабмин направит дополнительно свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание высокотехнологичной специализированной помощи в рамках ОМС, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительство дополнительно направит свыше 24,5 миллиардов рублей на оказание в текущем году специализированной и высокотехнологичной помощи гражданам в федеральных учреждениях в рамках программы обязательного медицинского страхования", — сказал он на заседании правительства.
"По поручению главы государства мы дополнительно направим в текущем году около 60 миллиардов рублей на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов. Они все имеют особое значение для социально-экономического развития целого ряда регионов. Среди них — реконструкция моста в Орле, возведение нового выезда из Уфы, которые будут завершены еще до конца года, а также сооружение обходов Калининграда, Волгограда, Хасавюрта и Набережных Челнов. Работа на трассах по всей стране. Также ускорим и строительство объектов на дороге М-12 до Екатеринбурга, что позволит открыть все ее участки до конца следующего года", — добавил он.
Глава правительства отметил, что это позволит сделать города более комфортными и удобными.