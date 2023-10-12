ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — ПРАЙМ. Банк России считает возможным поэтапно снизить требования к стоимости чистых активов (СЧА) биржевых инвестиционных фондов (ETF), доступных для неквалифицированных инвесторов, до 10 миллиардов рублей, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. Условия для инвестиций дружественных стран в экономику России улучшатся

"Мы знаем, что ряд ETF из соответствующих юрисдикций более неквалифицированному инвестору недоступны в силу высоких инфраструктурных рисков. Но есть ETF в дружественных юрисдикциях, которые, на наш взгляд, могут быть весьма интересными инструментами для диверсификации рисков инвестиций, созданию более сбалансированных портфелей. К ним есть интерес со стороны инвесторов и рынка", — рассказал он на Уральской конференции НАУФОР.

"Мы готовы здесь двигаться навстречу друг другу, но понимаем, что на восточных рынках суперкрупных ETF, которые когда-то мы имели в виду, нет. Поэтому считаем возможным снизить в несколько этапов требования к СЧА такого рода ETF в российской валюте — со 100 до 10 миллиардов рублей", — добавил он.

В настоящее время неквалифицированные инвесторы могут инвестировать в ETF, только в случае если стоимость чистых активов фонда за последние три месяца эквивалентна сумме не менее чем 100 миллиардов рублей.

Кроме того, в рамках корректировки условий допуска ЕТF для неквалифицированных инвесторов ЦБ РФ планирует исключить допуск ЕТF с "плечом" и инверсионных ЕТF (если доходность определяется индексом, изменяющимся противоположно по отношению к иному индексу), допускать для неквалифицированных инвесторов только ЕТF из дружественных стран.