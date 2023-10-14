МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Украинский бюджет получил за последние два года 65 миллиардов долларов финансовой помощи — это вдвое меньше объемов, которые за это время успели пообещать различные страны и институты, следует из анализа РИА Новости данных Минфина Украины и ряда других стран. Пушков назвал три причины, по которым Украина надоест Западу

РИА Новости проанализировало сайты правительств и минфинов недружественных России стран и международных организаций, чтобы определить объем обещанной финансовой помощи Украине. Военная и гуманитарная помощь, а также финансирование общественных организаций не учитывались в расчетах. В анализе рассматривались только кредиты и гранты, поскольку правительственными гарантиями обеспечивается финансирование от Всемирного банка или других международных институтов. Полученный результат сравнивался с отчетностями Минфина и Нацбанка Украины о поступлениях от международных доноров.

ЛИДЕРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Украина на начало октября получила 65 миллиардов долларов финансовой помощи от иностранных правительств, международных организаций и финансовых институтов. США выделили за это время 22,9 миллиарда долларов, вернув в октябре себе статус главного донора украинского бюджета, хотя еще на начало сентября лидером был Европейский союз. Помощь объединения на начало месяца составляла 22,6 миллиарда долларов. Путин заявил, что идет утечка оружия с Украины движению ХАМАС

Тройку лидеров замыкает Международный валютный фонд, предоставивший украинскому бюджету 6,3 миллиарда долларов. В пятерке главных источников иностранных поступлений в бюджет Украины также находятся Канада (3,7 миллиарда долларов) и Япония (2,1 миллиарда долларов).

В топ-10 также входят Всемирный банк (2 миллиарда долларов), Британия и Германия (по 1,6 миллиарда долларов), Европейский инвестиционный банк (720 миллионов долларов), Франция (440 миллионов долларов) и Италия (330 миллионов долларов). Крупным донором также являются Нидерланды (318 миллионов долларов). Остальные страны предоставили Украине меньше 100 миллионов долларов финансирования.

ОЖИДАНИЯ

Однако объем финансовой помощи, обещанной за последние два года, составляет примерно 137 миллиардов долларов без учета правительственных гарантий, необходимых для выделения средств от международных организаций. Путин назвал последствия сделанного Евросоюзом Украине предложения

Самая большая разница между обещанным и уже выделенным финансированием у ЕС — 57,2 миллиарда долларов. Это объясняется тем, что 54 миллиарда долларов планируется выделить в 2024-2027 годы, а остальная сумма — это макропомощь до конца текущего года. Похожая ситуация и у Норвегии: страна сообщила о плане выделить Украине примерно 4 миллиарда долларов на 2022-2027 годы, но пока поступило лишь 300 миллионов. При этом есть страны, которые полностью выполнили свои обещания, например Германия, Италия и Испания.

Интересно, что США сообщали о планах финансовой помощи Украине примерно на 26,4 миллиарда долларов. Согласно оценке Минфина Украины, было получено лишь 22,8 миллиарда долларов. При этом НБУ сообщил о поступлении на его счета от американцев 29 миллиардов долларов — куда были направлены 7,2 миллиарда долларов разницы, неизвестно.

В то же время есть государства, которые пока вовсе не предоставили обещанное финансирование. Так, например, Южная Корея пообещала Украине выделить 8 миллиардов долларов, однако пока о поступлении средств ни украинские власти, ни международные организации не сообщили.