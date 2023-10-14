МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Рефинансирование кредита — замена уже существующего займа на новый с более выгодными для клиента условиями: низким процентом или длительным сроком кредитования. Что это такое и чем отличается от реструктуризации, как получить одобрение от банка на рефинансирование и какие требования предъявляются к заемщику, влияет ли плохая кредитная история на решение финансовой организации, — в материале агентства "Прайм". Как оформить кредитные каникулы: виды и условия отсрочки в 2023 году

Рефинансирование кредита

Рефинансирование кредита — это специальный банковский продукт, который позволяет заемщику уменьшить финансовую нагрузку при выплате одного или нескольких ранее взятых займов.

Как проходит и работает

По словам Анастасии Хрусталевой, старшего вице-президента ИК Fontvielle, в результате рефинансирования один кредит погашается за счет другого и обязательства по старому договору прекращаются полностью деньгами нового. Средства для погашения прежнего кредита могут быть выданы тем же банком, где был оформлен рефинансируемый кредит, или другим финансовым учреждением. В некоторых кредитных организациях есть даже специальные программы — целевые деньги для погашения других кредитов.

Причем к процедуре рефинансирования прибегают не только физические лица, но и сами банки. Олег Рябов, доцент кафедры экономики РАНХиГС, объясняет, что услуги Банка России по рефинансированию востребованы, кредитные организации привлекают средства, чтобы расширить спектр и объем своих активных операций, сдерживаемый суммой имеющихся пассивов. Довольно активно между банками идет и процесс по покупке-продаже пулов так называемых автомобильных кредитов.

"Однако возможности рефинансирования в российской банковской системе значительно шире. Наиболее удачный на настоящий момент вариант: рефинансирование ипотеки со стороны Агентства по ипотечному жилищному кредитованию и региональных агентств", — говорит эксперт.

Юлия Деринг, заместитель начальника юридического управления юридического департамента ПАО «РосДорБанк», уточняет, что такие программы есть далеко не у всех банков. Условия продукта разрабатываются ими самостоятельно с разной степенью лояльности, в связи с чем у заемщиков имеется возможность рефинансировать кредит практически в любой ситуации.

Основной целью в этом случае для банков, по словам эксперта, является увеличение кредитного портфеля за счет перевода к себе из других банков заемщиков с хорошей кредитной историей. По этой же причине процентная ставка, предлагаемая по программам рефинансирования, обычно ниже, чем по обычному потребительскому кредиту в рамках одного банка.

До обращения в банк Юлия Деринг советует подробно ознакомиться с программами рефинансирования, опубликованными на его сайте. Или обратиться в отделение для получения консультации у компетентного сотрудника.

Процесс происходит следующим образом: заемщик обращается в банк, располагающий подходящей для него программой, предоставляет документы, подтверждающие его доходы и имущество. Перечень зависит от банка и размера запрашиваемого кредита. Финансовая организация оценивает платежеспособность заемщика, анализирует кредитную историю, а также условия рефинансируемых кредитов на предмет соответствия программе, по итогам рассмотрения принимает решение.

"Если банк принял положительное решение, он направляет денежные средства по предоставленным заемщиком реквизитам туда, где открыты действующие кредиты, которые погашаются. В некоторых случаях рефинансирующий банк запрашивает у заемщика справку о таком погашении", — рассказывает эксперт. Кто такой заемщик: виды, права, обязанности и отличия от созаемщика

Существуют также программы рефинансирования, предусматривающие возможность получения денежных средств не только на закрытие действующих кредитов, но и дополнительно — на потребительские нужды.

Отличие от реструктуризации

Реструктуризация — это не полное погашение одного или нескольких кредитов путем оформления нового займа, а изменение условий уже существующего.

"Как правило, к этой услуге прибегают заемщики, у которых возникли проблемы с выплатой долга. С ее помощью можно избежать серьезных просрочек и штрафов. Однако для оформления нужно доказать банку причины ухудшения финансового положения. В отличие от рефинансирования, реструктуризация не предполагает улучшения финансовых условий, это скорее экстренная мера: она нужна, когда сложная ситуация уже случилась", — отмечает Евгения Боднар, юрист и эксперт по банкротству компании "Финансово-правовой альянс".

Олег Рябов уточняет, что реструктуризация — экстренная мера, здесь правила диктует банк. Условия реструктуризации отличаются от рефинансирования следующим: операцию можно провести только в том банке, который выдавал кредит, это не новый договор, а тот же самый, но с новыми условиями, например: со сниженной процентной ставкой; уменьшенным ежемесячным платежом; списанными процентами или измененным сроком действия. Эта процедура не всегда выгодна клиенту. Он может получить определенную передышку и облегчить своё положение, но всё равно придётся выплачивать задолженность в полном объеме.

Когда рефинансирование выгодно

Правила рефинансирования регулируются законом ФЗ №353 "О потребительском кредите (займе)" от 21 декабря 2013.

"Ставка по новому долгу должна быть ниже, чем в действующем договоре, либо увеличен срок кредитования. За счет разницы в 1%-2% или увеличении срока на 1-2 года клиент может сэкономить не одну тысячу рублей на ежемесячном платеже. В этом основная выгода программы для заемщиков, — объясняет Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса "Выберу.ру".

Эксперт приводит пример: старый кредит оформлен по ставке 20%, долг по нему — 1 млн рублей, до конца срока договора — 5 лет. Согласно расчетам калькулятора, ежемесячный платеж составляет 26 494 рублей.

По программе рефинансирования добросовестному заемщику с хорошей кредитной историей предложен заём на 1 млн рублей по ставке 15% на 5 лет. Ежемесячный платеж снизился до 23 297 рублей. Ежемесячная экономия составит 3 197 рублей. За пять лет — 191 820 рублей.

Если срок погашения кредита увеличится до 7 лет, ежемесячный платеж уменьшится до 19 297 рублей и экономия составит 7 215 рублей в месяц. Но важно понимать, что увеличение срока кредитования хоть и уменьшает ежемесячную нагрузку, приводит к переплате процентов. В приведенном примере переплата составит 31 399 рублей. Экономист раскрыла, как быстро и выгодно погасить ипотеку

"Заемщик должен научиться выбирать время для рефинансирования. Когда проценты кредитования в банках растут (как сейчас они увеличиваются следом за ключевой ставкой ЦБ), вряд ли будет возможность перекредитоваться по ставке ниже, чем в договоре. Не исключено, что оформленный год назад заем окажется с более низкой ставкой, чем одобренный процент рефинансирования, так как в октябре прошлого года она была 6,75%, а сейчас 13%. То есть стоимость кредитных денег выросла в среднем в 2 раза", — отмечает Ирина Андриевская.

При принятии решения важно оценить все факторы. Иногда заявленные условия могут быть на первый взгляд лучше, но сама процедура переоформления по затратам эти выгоды сводит на нет.

"Это может касаться ипотечных кредитов, когда переоформляется залоговое имущество, вносятся изменения в реестр, закладную, у нового кредитора могут быть требования по оформлению страхования, поручительства и т.д. Обращать внимание также нужно на скрытые проценты. По условиям прежнего договора могут быть и штрафные санкции за досрочное погашение", — предупреждает Анастасия Хрусталева.

Выгоду для банка эксперт видит в том, что тот получает в свой портфель кредитов нового заемщика, уже проверенного другой финансовой организацией, обеспечивая себе заработок на процентах. Если рефинансирует кредит тот же банк, который выдал его первоначально, он таким образом снижает риски нарушения выплат заемщиком, оставляя его в клиентах, но предоставляя ему более выгодные условия, чтобы он не превратился в проблемного. Семейная ипотека: условия в 2023 году, сроки действия, кто может оформить

Условия и требования

Требования устанавливаются каждым банком самостоятельно, поэтому предложения могут отличаться друг от друга. По словам Оксаны Васильевой, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, зачастую кредитные организации выставляют следующие условия:

отсутствие просрочек по платежам за последние полгода;

отсутствие просроченной задолженности;

кредитный договор должен быть оформлен шесть и более месяцев назад;

по договору осталось 3 платежа или более.

"Могут быть ограничения и по кредиторам. Например, "Почта Банк" не рефинансирует кредиты, выданные банками группы ВТБ", — добавляет эксперт.

Плюсы и минусы

Марина Милованова, доцент Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, к плюсам рефинансирования относит:

оформление кредита на новых условиях (как правило, на более выгодных);

погашение задолженности по нескольким займам;

кредитная история не ухудшается.

Из минусов эксперт видит:

выгода зависит от процентной ставки ЦБ РФ (если она повышена, то оформить кредит на более выгодных условиях вряд ли получится);

зачастую предоставленные документы подлежат более тщательному анализу;

отсутствует возможность рефинансирования микрозаймов.

Как сделать рефинансирование кредита в другом банке

Рефинансированием можно воспользоваться как в банке, клиентом которого гражданин уже является, так и в другом. Но существует важный нюанс: большая часть кредитных организаций, включая лидеров розничного кредитования, предлагают перекредитовываться заемщикам только других банков.

"Причина в том, что Центробанк рассматривает изменение действующего договора клиента как реструктуризацию, то есть проблемный кредит. А значит, банк, перекредитовавший своего клиента, обязан создать дополнительные резервы. Вместе с тем, часть банков все же готова рефинансировать кредиты и своим клиентам. Несмотря на рекомендацию ЦБ, ч. 16 ст. 5 ФЗ №353 "О потребительском кредите (займе)" от 21 декабря 2013 года разрешает банкам уменьшать ставку кредита и изменять общие условия договора, если это не приведет к увеличению размера платежей по существующим отношениям с банком. Правда, в условиях бывают и другие ограничения: например, 6 месяцев обслуживания без просрочек", — говорит Ирина Андриевская.

Необходимые документы

Требования к пакету документов, как правило, стандартные. Помимо заявки (оформленной на сайте или в отделении), банк запросит:

копию паспорта и справку о доходах;

копию старого кредитного договора;

реквизиты ссудного счета в банке, выдавшем кредит;

справку об остатке задолженности, в которой указываются просрочки, реструктуризация или её отсутствие.

Клиент, рефинансирующий кредит, также должен иметь: гражданство РФ, возраст от 21 года (реже с 18 лет, если кредитор выдает потребительские ссуды молодёжи).

Причины для отказа

Главное требование любого банка к клиенту, обратившемуся за рефинансированием, по словам Ирины Андриевской, — отсутствие просрочки по долгу. Некоторые финансовые организации согласятся реструктурировать долг в случае, если человек допустил не более трех просрочек, при этом они не могут превышать 90 дней.

Другими причинами могут стать:

заемщик не подходит под условия программы;

имеет плохую кредитную историю;

небольшой месячный доход;

кредит оформлен на другого человека;

представлены неправильные данные о себе или неполный пакет документов;

повторное рефинансирование одного кредита.

Возможные проблемы и нюансы

Обычно банки назначают заемщикам индивидуальную ставку, руководствуясь собственными кредитными политиками, внутренними методиками оценки и конъюнктурой рынка. Нельзя быть на сто процентов уверенным в том, что хорошая кредитная история обеспечит снижение ставки при рефинансировании даже в одном банке. И далеко не факт, что минимальная ставка, указанная в рекламе, будет одобрена. Военная ипотека: условия получения и ставки в 2023 году, как оформить

"Уменьшить проценты поможет платная опция для понижения ставки. Сейчас она появилась у многих кредиторов. Но для того, чтобы применить опцию, придется дополнительно потратить деньги. Значит, нужно внимательно считать, насколько это выгодно. Наши расчеты говорят о том, что такая покупка работает на больших суммах и длинных сроках рефинансирования. Если новый кредит планируется погасить досрочно, то никакой экономии не будет", — предупреждает Ирина Андриевская.

Заемщик должен знать, что в случае положительного решения, сумму наличными ему не выдадут, она будет перечислена по реквизитам банка-кредитора на счет рефинансируемого кредита.

"Учитывайте также, что если это ипотека, то скорее всего нужно будет переоформить залог на недвижимое имущество в пользу нового банка, — отмечает Инна Новаковская, адвокат, магистр права в РОКА "Невский, Серов и партнеры".

Можно ли сделать рефинансирование с плохой кредитной историей

Прямого запрета на рефинансирование кредита для человека с плохой кредитной историей у банков по закону нет. Но на практике их кредитные политики могут запрещать выдавать займы людям с долговой нагрузкой выше 70%. А новые ограничительные надбавки ЦБ с 1 октября серьёзно усложняют и кредитование, и рефинансирование проблемных заемщиков (с предельной долговой нагрузкой выше 50%). Меры ЦБ делают невыгодным кредитование должников.

"Однако из-за нестабильности курса нацвалюты и роста инфляции многие добросовестные заемщики в 2023 году хотят рефинансировать кредит, чтобы платить по долгам меньше. Мы видим, что интерес потребителей рос все летние месяцы. А в августе показал резкий всплеск, прибавив сразу 22% впервые с начала 2023 года. Правда, уже в сентябре после очередного повышения ставок количество запросов снизилось на 8%, хотя показатель по-прежнему превышает среднемесячные значения 2023 года", — говорит Ирина Андриевская.

Инна Новаковская отмечает, что принятие решения о выдаче рефинансирования является правом, а не обязанностью банка. Каждая ситуация индивидуальна и требования разных банков могут различаться. Поэтому некоторые могут дать положительный ответ человеку и с плохой кредитной историей, но в этом случае им будут нужны дополнительные гарантии возврата, например, ставка по кредиту может быть выше.

"Как правило, необходимо будет предоставить данные об остатках имеющегося займа и сроках его погашения; паспорт; справку о доходах (по форме 2-НДФЛ) или размере получаемых ежемесячных выплат (для пенсионеров). Основным отличием от стандартного способа в большинстве случаев является необходимость предоставления залога или поручительства", — говорит Оксана Степанникова, доцент экономического факультета РУДН.