МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен и канцлер казначейства Британии Джереми Хант обсудили на проходящих ежегодно заседаниях МВФ и Всемирного банка в Марракеше совместные действия в части "лишения России доходов". Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу Госдепартатамента США. США до добра не доведут. Европа лишилась дорогого

В материале агентства сказано, что Йеллен и Хант обсуждали "совместные действия по лишению Москвы доходов", которые она направляет на финансирование украинского конфликта. В Госдепе добавили, что Йеллен и Хант сделали акцент на важности общей экономической поддержки нужд Киева.

В сентябре госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон впервые направит Киеву арестованные активы российских бизнесменов. Средства должны пойти на реабилитацию ветеранов боевых действий. Сумма переданных активов составит 5,4 миллиона долларов.