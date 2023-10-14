2023-10-14T12:39:00+03:00
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2023-10-14T12:39:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231014/841982797.html
США и Британия ищут способы лишения России доходов, сообщили СМИ
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Глава Минфина США Джанет Йеллен и канцлер казначейства Британии Джереми Хант обсудили на проходящих ежегодно заседаниях МВФ и Всемирного банка в Марракеше совместные действия в... ПРАЙМ, 14.10.2023
финансы, бизнес, новости, россия, сша, великобритания, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Глава Минфина США Джанет Йеллен и канцлер казначейства Британии Джереми Хант обсудили на проходящих ежегодно заседаниях МВФ и Всемирного банка в Марракеше совместные действия в части "лишения России доходов". Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пресс-службу Госдепартатамента США.
В материале агентства сказано, что Йеллен и Хант обсуждали "совместные действия по лишению Москвы доходов", которые она направляет на финансирование украинского конфликта. В Госдепе добавили, что Йеллен и Хант сделали акцент на важности общей экономической поддержки нужд Киева.
В сентябре госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон впервые направит Киеву арестованные активы российских бизнесменов. Средства должны пойти на реабилитацию ветеранов боевых действий. Сумма переданных активов составит 5,4 миллиона долларов.