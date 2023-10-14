АНКАРА, 14 окт — ПРАЙМ. Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о якобы газовом долге Турции перед Россией в 27,5 миллиарда долларов и переговорах о его реструктуризации. Турция рассматривает дорожную карту газового хаба, сказал Новак

"В последние дни возникла необходимость проинформировать общественность о появившихся в некоторых СМИ и социальных сетях необоснованных и беспочвенных утверждениях о том, что газовый долг Турции перед Россией достиг 27,5 миллиарда долларов и что ведутся переговоры о реструктуризации этого долга. Чрезвычайно значимо и целенаправленно, что BOTAŞ, являющийся флагманом нашей страны в области энергетики, выносится на повестку дня с такими необоснованными обвинениями в наши дни, когда реализуются гигантские инвестиции и экспортные соглашения, стоящие на мировой повестке дня, на пути к превращению Турции в центральную страну в области энергетики в год её столетия (в этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие – ред.)", — говорится в заявлении.

В компании заявили, что Турция "не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения, которые являются преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели, чтобы нанести урон нашей организации на национальной и международной арене и снизить ценность ее бренда".