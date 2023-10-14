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2023
https://1prime.ru/finance/20231014/841984235.html
Зеленский попросил украинских журналистов не освящать коррупцию в стране
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Владимир Зеленский попросил украинских журналистов временно не освящать коррупцию, пишет издание "Зеркало недели". "После выхода журналистского расследования о завышенных ценах на... ПРАЙМ, 14.10.2023
финансы, экономика, новости, украина, владимир зеленский, коррупция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попросил украинских журналистов временно не освящать коррупцию, пишет издание "Зеркало недели".
"После выхода журналистского расследования о завышенных ценах на продукты для минобороны Владимир Зеленский непублично призвал известные медиа временно не продвигать тему коррупции", — отмечает издание со ссылкой на главного редактора Юлию Мостовою.
Мостовая, когда у нее спросили, как Киев влияет на свободу слова в стране, в ответе назвала данный случай "крошечной историей, где в капле воды отражается мир".