МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский попросил украинских журналистов временно не освящать коррупцию, пишет издание "Зеркало недели". Зеленский выступил с отчаянным обращением к Западу

"После выхода журналистского расследования о завышенных ценах на продукты для минобороны Владимир Зеленский непублично призвал известные медиа временно не продвигать тему коррупции", — отмечает издание со ссылкой на главного редактора Юлию Мостовою.

Мостовая, когда у нее спросили, как Киев влияет на свободу слова в стране, в ответе назвала данный случай "крошечной историей, где в капле воды отражается мир".