МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. "Большая семерка" поддержала предложение Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы таким образом заставить Россию "заплатить за причиненный ею ущерб" Украине, пишет британская газета Financial Times. ЕС и G7 намерены ввести санкции против алмазов из России, заявили в Бельгии

Как указывает FT, бельгийская компания Euroclear из-за санкций не может передать процентный доход по облигациям российскому центробанку. На данный момент прибыль компании составляет 1,28 миллиарда евро.

Ранее дело застопорилось, так как некоторые страны переживали за правовую сторону вопроса, поясняет газета.

Данные МВФ подтверждают, что центробанки государств, чья внешняя политика противоречит интересам Евросоюза и США, держат в деноминированных в евро активах более 2,2 триллиона евро.

Члены ЕС тоже не могли достичь согласия в этом вопросе. Германия, например, интересовалась юридическими последствиями захвата средств, которые накапливаются в Euroclear, отмечает британская газета.

Чтобы снизить риски, Европейский центральный банк, ряд стран ЕС и Еврокомиссия стремились уговорить партнеров по "Большой семерке" поддержать эту идею. Особенно уповали на Америку, подчеркивают авторы материала.

Что и произошло в среду, 11 октября, когда министр финансов США Джанет Йеллен одобрила подобное выделение средств поддержки Киеву. На следующий день остальные лидеры G7 последовали ее примеру, пишет FT.

Дело двинулось с мертвой точки: Бельгия уже использует налог на прибыль Euroclear для создания фонда помощи Украине. На ставке в 25 процентов бельгийские власти уже заработали 600 миллионов евро. В следующем году ожидаются 1,7 миллиарда евро. Премьер-министр Александр де Кро планирует на эти денежные средства закупить военную технику и гуманитарную помощь, заключают авторы статьи.

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