МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Жители США почти в 272 раза чаще берут образовательные кредиты, чем жители России: такие ссуды в США оформили 43,4 миллиона человек против 160 тысяч в РФ, подсчитало РИА Новости на основании данных Федеральной службы помощи студентам министерства образования США и российского Сбербанка. Определена динамика роста зарплат россиян в первом полугодии

Согласно данным Федеральной службы помощи студентам на третий квартал 2023 года, в США образовательный кредит имеют 43,4 миллиона человек на общую сумму 1,63 триллиона долларов. Таким образом, средний размер образовательной ссуды в Америке составляет 37 558 долларов.

В России образовательный кредит, субсидируемый государством, можно получить в Сбербанке. На сегодняшний день этот вид ссуды оформили свыше 160 тысяч клиентов на общую сумму 37 миллиардов рублей, а средний размер кредита составляет 120 тысяч рублей, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

"Популярность кредитов на образование растет из года в год, если в 2021 году кредит получили почти 26 тысяч клиентов, то только за 9 месяцев текущего года таких кредитов выдано уже 67 тысяч", — добавили в Сбербанке.

Таким образом, из проживающих сейчас в США 333,3 миллиона человек (по данным Бюро переписи населения США на июль 2022 года) — 13% имеют образовательные кредиты. А среди около 147 миллионов россиян (по данным переписи населения 2021 года) — лишь 0,1% населения.

Образовательный кредит — это заем с господдержкой, который выдают банки на оплату обучения в вузах с низкой процентной ставкой. Во время учебы заемщик выплачивает только проценты по кредиту, а основной долг возвращает после окончания вуза в течение 15 лет. При этом возможно досрочное погашение долга. Минобрнауки России и Сбербанк подписали соглашение по выдаче образовательных кредитов под 3% годовых.