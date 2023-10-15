МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что хочет восстановить Украину, в то время как "поляки уже поняли, что опростоволосились", ведь средства, потраченные на поддержку Киева, вряд ли не компенсируют, пишет чешское издание Rádio Universum. Польша заявила об энергетической независимости от России. Но что-то скрыла

Автор статьи сомневается, что стоит восстанавливать школы на Украине, так как украинские дети мигрировали в Чехию, а российская сторона не позволит их строить на своей территории.

Он полагает, что поляки уже поняли, что не нужно было финансировать Украину, так как компенсацию за помощь получат США.

В подтверждении своих слов, автор приводит цитату из польского журнала Мысль Польска:

"Нам неизвестна общая сумма в том жутком счете, который нам как народу придется оплатить из-за великодушной и бездумной политики в отношении нашего соседа. Наше положение хуже, чем у опрометчивого посетителя ресторана. Мы заказывали не для себя, а для гостя за соседним столиком. Но нам никто не показал меню с ценами, и никто не рассказал про "блюда", которые гость заказал от нашего имени.

А еще выяснилось, что по пути из кухни украли приборы и что гость, которого мы накормили, оказался неблагодарным хамом. Будущие прибыли, которые причитались нам как компенсация за помощь, оказались иллюзией, потому что всю прибыль получат компании из Соединенных Штатов Америки".

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