МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. К эпохе противостояний Европа пришла с долгами и спадом, пишет Le Figaro ссылаясь на журналиста и эссеиста Франсуа Лангле. Франция значительно сократила потребление электроэнергии и газа

Лангле считает, что Европа потеряла контроль над миром. Доказательством служит последняя встреча "Большой двадцатки". Индия главенствовала, а Запад не смог навязать свои условия в итоговом коммюнике, чтобы осудить Россию. Что касается следующего саммита G20, Китай выступил против того, чтобы США были принимающей страной.

Результатом, как полагает журналист, является раздробленная экономическая глобализация.

"Там, где американская сверхдержава объединяла планету, теперь несколько возрождающихся империй образуют свою собственную зону влияния и торговли", — цитирует собеседника Le Figaro.

Что касается финансовой стороны проблемы, француз отмечает, что руководители европейских центральных банков еле изворачиваются между финансовым кризисом и инфляцией. На данный момент экономика ЕС достаточно устойчива, но уже можно услышать тревожные звоночки, особенно в сфере недвижимости.

"А если собрать воедино высокий размер долга, высокие процентные ставки и низкие темпы роста, то это будет означать банкротство Запада", — полагает собеседник издания.

Эссеист указывает, что Франция сегодня находится в дефиците, несмотря на самый высокий уровень обязательных отчислений в истории страны в мирное время (45,4% ВВП в 2022 году), несмотря на европейские фонды помощи для восстановления экономики (40 миллиардов за несколько лет) и несмотря на огромные дивиденды от падения процентных ставок до июля 2022 года. По мнению француза, виновен в этом президент Франции Эммануэль Макрон, которого он назвал "самым расточительным президентом страны".

Лангле посчитал, что Франция экономит всего два миллиарда потому, что из 16 миллиардов сокращений бюджетных расходов запланированных на 2024 год, 14 приходится на приостановку исключительных расходов, начатых в прошлом году.

Он предполагает, что подобные дисбалансы приведут Францию к финансовому кризису, который ограничит свободу действий этой страны на международной арене.

Полный текст читайте на ИноСМИ >>