МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Купюры в тысячу и пять тысяч рублей изменились тематически, но сохранили цветовую гамму, их представил заместитель председателя Банка России Сергей Белов. Нумизмат рассказала о судьбе монет в эпоху виртуальных денег

"Сегодня мы представляем сразу две банкноты — это обновленная банкнота 1000 и 5000 рублей", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Как он отметил, банкноты сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

По мнению Белова, банкам и торговым предприятиям не потребуется слишком много времени на перенастройку оборудования для приема новых банкнот.

"Этот процесс, мы все-таки рассчитываем, будет не сильно длинным", — заявил он и добавил, что почти все регионы уже получили модернизированные 100-рублевые банкноты (их регулятор представил в прошлом году).

Согласно сообщению ЦБ, тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Кроме того, пятитысячнцю купюру решили посвятить Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела "Европа — Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

В Центробанке добавили, что новые банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

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