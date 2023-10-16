2023-10-16T12:40:05+03:00
2023-10-16T12:40:05+03:00
2023-10-16T12:40:05+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231016/841991999.html
России не грозит "безналичное общество", заявили в ЦБ
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Безналичное общество России в ближайшее время "не грозит", наличные будут в обращении еще долгое время, заявил зампред Центробанка Сергей Белов. "Безналичное общество в ближайшее... ПРАЙМ, 16.10.2023
финансы, новости, цб, наличные деньги, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Безналичное общество России в ближайшее время "не грозит", наличные будут в обращении еще долгое время, заявил зампред Центробанка Сергей Белов.
"Безналичное общество в ближайшее время нам не грозит. Есть мировой опыт, опыт других стран, когда коллеги заявляли, что наличных не будет, но постепенно тренд развернулся в другую сторону. Но я думаю, что наличные будут с нами еще долго", — сказал он в ходе пресс-конференции.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в августе говорила, что доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ сейчас — около 82% и продолжит расти до конца текущего года.