МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Безналичное общество России в ближайшее время "не грозит", наличные будут в обращении еще долгое время, заявил зампред Центробанка Сергей Белов. "Путин все отключит". В Швеции испугались отказа от наличных денег

"Безналичное общество в ближайшее время нам не грозит. Есть мировой опыт, опыт других стран, когда коллеги заявляли, что наличных не будет, но постепенно тренд развернулся в другую сторону. Но я думаю, что наличные будут с нами еще долго", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в августе говорила, что доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ сейчас — около 82% и продолжит расти до конца текущего года.