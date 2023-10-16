МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Изменение банкнотного, как и монетного ряда в России сегодня на повестке не стоит, выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предусмотрен, заявил зампред Центробанка Сергей Белов. Банк России представил новые купюры в 1000 и 5000 рублей

"На сегодняшний момент этот вопрос точно не стоит в повестке. При анализе банкнотного ряда мы смотрим на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели. Могу сказать, что в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения до 2025 года" выпуск 10-тысячной банкноты не предусмотрен", — ответил он на вопрос, есть ли планы изменения банкнотного ряда, в том числе выпуска банкноты в 10 тысяч рублей.

Белов также добавил, что нет планов менять и монетный ряд.