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2023
https://1prime.ru/finance/20231016/841992350.html
ЦБ не предусматривает выпуск купюры в десять тысяч рублей
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Изменение банкнотного, как и монетного ряда в России сегодня на повестке не стоит, выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предусмотрен, заявил зампред Центробанка Сергей Белов. "На... ПРАЙМ, 16.10.2023
валюта, рынки, финансы, новости, цб, купюра, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Изменение банкнотного, как и монетного ряда в России сегодня на повестке не стоит, выпуск купюры в 10 тысяч рублей не предусмотрен, заявил зампред Центробанка Сергей Белов.
"На сегодняшний момент этот вопрос точно не стоит в повестке. При анализе банкнотного ряда мы смотрим на экономическую ситуацию в стране, на различные показатели. Могу сказать, что в "Основных направлениях развития наличного денежного обращения до 2025 года" выпуск 10-тысячной банкноты не предусмотрен", — ответил он на вопрос, есть ли планы изменения банкнотного ряда, в том числе выпуска банкноты в 10 тысяч рублей.
Белов также добавил, что нет планов менять и монетный ряд.