2023-10-16T13:10:48+03:00
2023-10-16T13:10:48+03:00
2023-10-16T13:10:48+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231016/841993258.html
Силуанов рассказал о программе государственных заимствований на 2024 год
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Программа госзаимствований на 2024 год напряженная, но реализуемая, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Источником финансирования (дефицита бюджета РФ — ред.) внутренние... ПРАЙМ, 16.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, минфин рф, антон силуанов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Программа госзаимствований на 2024 год напряженная, но реализуемая, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Источником финансирования (дефицита бюджета РФ — ред.) внутренние займы определены. На следующий год программа заимствований напряженная, но абсолютно реализуемая", — сказал он, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.
Общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета РФ в 2024-2026 годах составит порядка 4 триллионов рублей в год, говорил Силуанов в сентябре.