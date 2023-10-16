МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Программа госзаимствований на 2024 год напряженная, но реализуемая, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов назвал приоритеты бюджетной политики на 2024-2026 годы

"Источником финансирования (дефицита бюджета РФ — ред.) внутренние займы определены. На следующий год программа заимствований напряженная, но абсолютно реализуемая", — сказал он, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Общий объем заимствований на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета РФ в 2024-2026 годах составит порядка 4 триллионов рублей в год, говорил Силуанов в сентябре.