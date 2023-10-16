МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Исполняющая обязанности главы Счетной палаты России Галина Изотова назвала беспрецедентным планируемый в проекте бюджета на 2024 год рост доходов казны. Силуанов назвал приоритеты бюджетной политики на 2024-2026 годы

"В 2024 году прогнозируется рост доходов беспрецедентный, конечно, коллеги, с ростом 22% к 2023 году — до 35 триллионов рублей", – сказала Изотова, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2024-2026 годы.

Она уточнила, в частности, что дополнительные доходы бюджета только от изменения законодательства в 2024 году прогнозируются на уровне 4,3 триллиона рублей, а за трехлетний период — около 12 триллионов рублей.

Также глава контрольного ведомства отметила значительное увеличение расходов бюджета: в 2024 году они должны вырасти почти на 16% к уровню 2023 года.

Причем, по словам Изотовой, по сравнению с общей суммой расходов федерального бюджета в 2019 году, в 2024 году они увеличатся вдвое.

Она особо отметила значительный рост поддержки семей с детьми в 2024 году — на 268 миллиардов рублей по сравнению с текущим годом. "То есть тот самый замечательный семейный бюджет будет составлять более 3 триллионов рублей", — сказала Изотова.