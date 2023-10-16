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2023
https://1prime.ru/finance/20231016/841993769.html
В Гознаке рассказали о наличии ресурсов для создания новых банкнот
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МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Гознак полностью обеспечен всем необходимым для изготовления модернизированных банкнот в 1000 и 5000 рублей, санкционных опасений нет, заявил гендиректор... ПРАЙМ, 16.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, гознак, банкноты
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Гознак полностью обеспечен всем необходимым для изготовления модернизированных банкнот в 1000 и 5000 рублей, санкционных опасений нет, заявил гендиректор Гознака Аркадий Трачук на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Сегодня беспокойств санкционного характера при производстве банкнот у нас нет, то есть мы в полной мере обеспечены необходимыми материалами как российского, где это целесообразно и зарубежного производства, которые позволят обеспечить производство в необходимом объеме и необходимого качества", — сказал он.
Ранее в понедельник Банк России представил новые банкноты: купюра в 1 тысячу рублей выполнена в бирюзовой гамме и посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Пятитысячная купюра сделана в красных цветах, на ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.
В прошлом году регулятор представил модернизированные 100-рублевые банкноты. По словам зампреда ЦБ Сергея Белова, их получили уже почти все регионы России.