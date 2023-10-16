МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Новые купюры 1000 и 5000 рублей будут защищены существенно лучше предыдущих версий, их будет крайне трудно подделать, если вообще возможно, говорится в сообщении "Гознака". ЦБ не предусматривает выпуск купюры в десять тысяч рублей

ЦБ РФ ранее в понедельник представил новые банкноты: купюра в 1 тысячу рублей выполнена в бирюзовой гамме и посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Пятитысячная купюра сделана в красных цветах, на ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.

"По сравнению с банкнотами предыдущего поколения в обновленных версиях был существенно переработан защитный комплекс, который теперь содержит наиболее высокотехнологичные и надежные признаки, которые на сегодняшний день легко проверить без специального оборудования и при этом крайне трудно, если вообще возможно, подделать", — отмечается в сообщении.

В первую очередь речь идет о новой уникальной защитной нити, которая присутствует на обеих банкнотах. Эта нить принципиально отличается от той, которая использовалась на банкнотах старого образца. Она также была дополнительно модифицирована по сравнению с версией, которая используется на банкноте номиналом 2000 рублей.

Нить содержит сразу три защитных признака в одном. Первый — это эффект объема, которым обладает повторяющееся изображение знака рубля, который виден сразу при взгляде на нить. Второй признак — это "эффект переключения": при изменении угла обзора происходит полная смена изображения на нити. На банкноте также размещено два оптически-переменных защитных элемента. Один из них уже можно было видеть как на обновленной банкноте 100 рублей, так и на 200- и 2000-рублевых банкнотах.

Элемент расположен в левой части лицевой стороны банкноты. При наклоне банкноты на однородном поле со словом "РОССИЯ" в левой части банкноты проявляются разноцветные цифры номинала банкноты "1000" или "5000" соответственно. При развороте банкноты на 180 градусов меняются не только цвета цифр, но и их цветовая гамма в целом.