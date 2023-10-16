МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Купюры номиналами 1000 и 5000 рублей благодаря модернизации станут более современными внешне и более защищенными: проделанная Гознаком в связи с этим работа делает их самыми лучшими банкнотами в мире, сообщил РИА Новости зампред ЦБ РФ Сергей Белов. Нумизмат рассказала о судьбе монет в эпоху виртуальных денег

"Банк России продолжает плановую модернизацию банкнот, это сделано для того, чтобы наши банкноты были красивые, современные, чтобы соответствовали международным трендам. Одна из причин, по которым мы это делаем, это усиление защитного комплекса, это увеличение срока их использования в обращении", — сказал он.

"Та работа, которую сделали наши коллеги из Гознака, говорит о том, что наши банкноты будут самыми лучшими в мире", — добавил Белов.

Ранее в понедельник Банк России представил новые банкноты: купюра в 1 тысячу рублей выполнена в бирюзовой гамме и посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Пятитысячная купюра сделана в красных цветах, на ней изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа.