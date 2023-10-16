МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Необходимо более тщательно подходить к выбору изображений на банкнотах, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. В Гознаке рассказали о наличии ресурсов для создания новых банкнот

Банк России 16 октября представил новые купюры в тысячу и пять тысяч рублей. На тысячерублевой банкноте с обратной стороны изображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви. Отмечается, что храм рядом с башней Сююмбике отображен без креста.

"Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть", — подчеркнул Легойда.

Кроме того, его заместитель в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе обратил внимание, что банкнота не показала существование разных религий в Казани.

Согласон публикации на официальном сайте Казанского Кремля, вышеупомянутая Дворцовая церковь была возведена в XVII веке, предназначалась для службы губернатора. Церковь сгорела в 1749 году, до 1849 года в ней размещали пороховой склад. Постройка была восстановлена по указу императора Николая I к 1859 году. В 1918 году церковь разграбили. В начале XXI века церковь вновь восстановили, однако без креста на куполе храма.