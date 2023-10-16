МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Почти каждый третий жителей Великобритании планирует сократить расходы на рождественские покупки, основная причина — увеличение стоимости жизни, следует из отчета конасалтинговой компании PwC. США и Великобритания ввели новые санкции против россиян

"Только 18% взрослых намерены потратить больше денег на подарки и празднование Рождества, почти 50% собираются потратить столько же, сколько в прошлом году, а около 30% планируют сократить затраты", — говорится в отчете.

Причинами сокращения расходов на Рождество являются рост цен на продукты питания и энергоносители, а также увеличение ипотечных или арендных платежей. Увеличение стоимости жизни в Великобритании оказало негативное воздействие на миллионы домохозяйств, указано в тексте отчета.

Кризис оказывает влияние на праздничные покупки и потребительское поведение людей. Многие люди вынуждены принимать меры, чтобы справиться с увеличением расходов. Они ищут способы сэкономить деньги, например, путем сокращения бюджета на подарки или выбора более доступных вариантов, заявляют в аналитики.

Это связано также с ростом цен на топливо и продукты питания в Европе и США после ужесточения санкций против России со стороны Запада.