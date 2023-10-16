МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин не планирует в текущем году брать дополнительные средства из резервного фонда правительства на обслуживание госдолга РФ, сообщил журналистам замминистра Владимир Колычев. В МВФ предрекли госдолг Украины выше 100 процентов ВВП

На прошлой неделе кабмин РФ выделил Минфину до 215 миллиардов рублей из резервного фонда правительства на обслуживание госдолга России в 2023 году. Как тогда поясняли в министерстве, дополнительная потребность по расходам на обслуживание государственного долга была вызвана в том числе ростом ключевой ставки Банка России, а также ростом курсов иностранных валют по отношению к рублю.

"В этом году нет", — сказал он, отвечая на вопрос, не исключает ли Минфин возможности, что снова потребуется взять средства на обслуживание госдолга из резервного фонда.

По словам Колычева, необходимость дополнительных средств была вызвана тем, что "просто закладывали меньше, а другого способа, это тот способ, которым возможно финансировать увеличивающиеся расходы из резервного фонда. Стандартная практика".

"А почему больше получилось — потому что ставки выросли. Не только ставки, но и когда тот бюджет делали осенью, не закладывали в конце прошлого года увеличение заимствований, а оно де-факто произошло. И объем заимствований вырос по сравнению с плановыми, под которые планировался объем расходов на обслуживание в этом году", — также добавил он.

Согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, расходы на обслуживание госдолга в 2023 году запланированы на уровне 1,519 триллиона рублей. Таким образом, объем средств, с учётом дополнительных средств из резервного фонда, выделенных в текущем году на обсуждение госдолга, составит 1,734 триллиона рублей.