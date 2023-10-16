МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин оценивает расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга страны и льготных кредитных программ из-за роста ключевой ставки на 1 процентный пункт в 200 миллиардов рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев. Минфин назвал лучшую базовую цену на нефть

"Да, есть. Там больше 200 миллиардов на один процентный пункт", — сказал он, отвечая на вопрос, есть у Минфина оценка того, на сколько при изменении ставки на один процентный пункт увеличиваются расходы бюджета.

"Льготные кредиты — чуть больше 10 триллионов (рублей — ред.), там под 12 триллионов. Это общий размер кредитов, по которым ставка за счет федерального бюджета льготируется. Соответственно, там и ОФЗ еще под десятку (10 триллионов рублей — ред.)", — добавил замминистра.

Он также добавил, что год назад оценка возможно была не ниже. "Думаю, год назад нет. Так как все постепенно происходит, то год назад, наверное, не так будет ярко чувствоваться эта разница. Если взять 5 лет назад или 10, то сильно меньше", — сказал он, комментируя вопрос о том, была ли оценка ниже в прошлом году.