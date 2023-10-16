Силуанов не планирует влиять на курс рубля при недополучении доходов бюджета
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин не планирует влиять на курс рубля в случае недополучения доходов бюджета РФ — цель пополнить бюджет за счет курсовых соотношений не стоит, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"У нас нет цели за счет курсовых соотношений пополнить бюджет. Это первая аксиома или теорема, как хотите. У нас курс абсолютно плавающий, мы об этом знаем. Поэтому если курс российской валюты будет укрепляться — да, мы будем меньше получать денег в бюджет. Сегодня курс где-то 97 (рублей за доллар — ред.), в бюджете — 90. Будет он 86 или 80, соответственно, да — мы будем недополучать деньги в бюджет, но это не значит, что мы будем каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса", — сказал министр в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Он добавил, что министерству важны два принципа: "Курс плавающий — это первое, второй принцип — мы через бюджет ни в коем случае не пытаемся повлиять на формирование курсовых соотношений".
"У нас на 1 рубль курса где-то около под 100 миллиардов рублей доходов плюс-минус происходит", — также отметил Силуанов.
Согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, среднее значение курса доллара будет в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах — на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.
https://1prime.ru/finance/20231016/841997184.html