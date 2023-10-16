МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Минфин не планирует влиять на курс рубля в случае недополучения доходов бюджета РФ — цель пополнить бюджет за счет курсовых соотношений не стоит, заявил министр финансов Антон Силуанов. Минфин предложил поднять минимальные цены на водку и коньяк

"У нас нет цели за счет курсовых соотношений пополнить бюджет. Это первая аксиома или теорема, как хотите. У нас курс абсолютно плавающий, мы об этом знаем. Поэтому если курс российской валюты будет укрепляться — да, мы будем меньше получать денег в бюджет. Сегодня курс где-то 97 (рублей за доллар — ред.), в бюджете — 90. Будет он 86 или 80, соответственно, да — мы будем недополучать деньги в бюджет, но это не значит, что мы будем каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса", — сказал министр в ходе выступления на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Он добавил, что министерству важны два принципа: "Курс плавающий — это первое, второй принцип — мы через бюджет ни в коем случае не пытаемся повлиять на формирование курсовых соотношений".

"У нас на 1 рубль курса где-то около под 100 миллиардов рублей доходов плюс-минус происходит", — также отметил Силуанов.

Согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, среднее значение курса доллара будет в 2023 году на уровне 85,2 рубля, в 2024 году — 90,1 рубля, в 2025 и 2026 годах — на уровне 91,1 и 92,3 за доллар соответственно.