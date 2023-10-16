МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. США не в состоянии бесконечно поддерживать Украину на фоне ближневосточного конфликта, Киев не продержится долго, пишет арабское издание Arab News. В США Зеленскому посоветовали убираться с Украины

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что Вашингтон не может бесконечно помогать Киеву.

"Я очень хорошо помню январский пресс-брифинг, на котором Кирби спросили, как будет выглядеть победа Киева и до каких пор Соединенные Штаты будут поддерживать Украину. Кирби тогда ответил, что Вашингтон намерен поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", — рассказывает автор материала.

По его словам, США не в состоянии поддержать Украину и Израиль. Автор добавляет, что кризис на Ближнем Востоке прямо повлиял на Киев, вызвал потерю интереса Вашингтона к Украине.

В арабском СМИ подчеркивается, что дальнейшие действия Владимира Зеленского, который утверждал, что ВСУ не выстоит без помощи Запада, в такой ситуации непонятны.

"Но одно можно сказать наверняка: друзья и партнеры Америки станут более скептически относиться к надежности "дяди Сэма", — заключает автор.

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