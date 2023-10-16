Arab News: США не могут постоянно поддерживать Киев на фоне конфликта в Израиле
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. США не в состоянии бесконечно поддерживать Украину на фоне ближневосточного конфликта, Киев не продержится долго, пишет арабское издание Arab News.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что Вашингтон не может бесконечно помогать Киеву.
"Я очень хорошо помню январский пресс-брифинг, на котором Кирби спросили, как будет выглядеть победа Киева и до каких пор Соединенные Штаты будут поддерживать Украину. Кирби тогда ответил, что Вашингтон намерен поддерживать Киев "столько, сколько потребуется", — рассказывает автор материала.
По его словам, США не в состоянии поддержать Украину и Израиль. Автор добавляет, что кризис на Ближнем Востоке прямо повлиял на Киев, вызвал потерю интереса Вашингтона к Украине.
В арабском СМИ подчеркивается, что дальнейшие действия Владимира Зеленского, который утверждал, что ВСУ не выстоит без помощи Запада, в такой ситуации непонятны.
"Но одно можно сказать наверняка: друзья и партнеры Америки станут более скептически относиться к надежности "дяди Сэма", — заключает автор.
https://1prime.ru/finance/20231016/841997411.html