2023-10-16T22:56:13+03:00
2023-10-16T22:56:13+03:00
2023-10-16T22:56:13+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231016/841997452.html
В Минэкономразвития рассказали, сколько планируют потратить на туризм
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В государственную программу "Развитие туризма" в РФ на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. "На трехлетний... ПРАЙМ, 16.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В государственную программу "Развитие туризма" в РФ на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.
"На трехлетний период 2024-2026 годы в государственной программе "Развитие туризма" заложено 52 миллиарда рублей. Из них 43 миллиарда рублей — на 2024 год… Мы рассчитываем на 48-50 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Целевые ориентиры к 2030 году — 140 миллионов турпоездок ежегодно, 238 тысяч новых гостиничных номеров", — сказал Вахруков.
Министерство отмечает, что также будет продолжена программа инфраструктурной поддержки кластеров. Кроме того, в следующем году планируется запустить программу продвижения российского туристического бренда за рубежом, которая предусматривает в том числе участие в выставках и субсидирование зарубежных чартеров. Минэкономразвития России определило перечень из 17 приоритетных стран, в отношении которых будет реализована данная стратегия.