МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В государственную программу "Развитие туризма" в РФ на 2024-2026 годы заложено 52 миллиарда рублей, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков. Володин призвал развивать туризм между Россией и Вьетнамом

"На трехлетний период 2024-2026 годы в государственной программе "Развитие туризма" заложено 52 миллиарда рублей. Из них 43 миллиарда рублей — на 2024 год… Мы рассчитываем на 48-50 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Целевые ориентиры к 2030 году — 140 миллионов турпоездок ежегодно, 238 тысяч новых гостиничных номеров", — сказал Вахруков.

Министерство отмечает, что также будет продолжена программа инфраструктурной поддержки кластеров. Кроме того, в следующем году планируется запустить программу продвижения российского туристического бренда за рубежом, которая предусматривает в том числе участие в выставках и субсидирование зарубежных чартеров. Минэкономразвития России определило перечень из 17 приоритетных стран, в отношении которых будет реализована данная стратегия.