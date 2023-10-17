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2023
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"!": у Маска нет слов от заявления Йеллен по Украине
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на заявления министра финансов США Джанет Йеллен о возможностях Вашингтона финансово участвовать в двух конфликтах, следует из... ПРАЙМ, 17.10.2023
общество , финансы, новости, украина, илон маск, джанет йеллен
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на заявления министра финансов США Джанет Йеллен о возможностях Вашингтона финансово участвовать в двух конфликтах, следует из публикации бизнесмена в социальной сети X.
Ранее чиновница в беседе с телеканалом Sky News рассказала, что США могут поддерживать и Израиль, и Украину.
Слова главы американского Минфина вызвали реакцию пользователей X. Один из комментариев призвал обратить внимание на зарубежные кризисы, в которые втягивается Вашингтон, говоря о росте государственного долга страны.
"!", — написал Маск под данной публикацией.
Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Тель-Авив объявил о начале операции против ХАМАС. Как заявлял премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль находится в состоянии войны.
Ранее сенатор от штата Миссури Джош Хоули призывал Вашингтон перенаправить финансы, предусмотренные для помощи Киеву, в Тель-Авив. Белый дом, по данным телеканала NBC, изучал идею увязать поддержку Израиля и Украины в лдном законопроекте.