МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на заявления министра финансов США Джанет Йеллен о возможностях Вашингтона финансово участвовать в двух конфликтах, следует из публикации бизнесмена в социальной сети X. США покончили с поддержкой Украины. Победа России — лишь вопрос времени

Ранее чиновница в беседе с телеканалом Sky News рассказала, что США могут поддерживать и Израиль, и Украину.

Слова главы американского Минфина вызвали реакцию пользователей X. Один из комментариев призвал обратить внимание на зарубежные кризисы, в которые втягивается Вашингтон, говоря о росте государственного долга страны.

"!", — написал Маск под данной публикацией.

Утром 7 октября Израиль подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Тель-Авив объявил о начале операции против ХАМАС. Как заявлял премьер-министр Биньямин Нетаньяху, Израиль находится в состоянии войны.

Ранее сенатор от штата Миссури Джош Хоули призывал Вашингтон перенаправить финансы, предусмотренные для помощи Киеву, в Тель-Авив. Белый дом, по данным телеканала NBC, изучал идею увязать поддержку Израиля и Украины в лдном законопроекте.