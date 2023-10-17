2023-10-17T09:19:13+03:00
2023-10-17T09:19:13+03:00
2023-10-17T09:19:13+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231017/842000021.html
В ФРС США оценили возможность дальнейшего повышения процентных ставок
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Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в понедельник заявил, что центральному банку США не следует усиливать давление на экономику путем дальнейшего... ПРАЙМ, 17.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в понедельник заявил, что центральному банку США не следует усиливать давление на экономику путем дальнейшего повышения стоимости кредитования.
"На данном этапе нам больше не следует думать о дальнейшем повышении ставки по федеральным фондам", — сказал он.
Харкер в очередной раз сообщил, что, по его мнению, Федеральная резервная система США уже завершила цикл повышения процентных ставок, учитывая ослабление инфляционного давления.