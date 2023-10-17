МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер в понедельник заявил, что центральному банку США не следует усиливать давление на экономику путем дальнейшего повышения стоимости кредитования. В ФРС США допустили еще одно повышение ключевой ставки в этом году

"На данном этапе нам больше не следует думать о дальнейшем повышении ставки по федеральным фондам", — сказал он.

Харкер в очередной раз сообщил, что, по его мнению, Федеральная резервная система США уже завершила цикл повышения процентных ставок, учитывая ослабление инфляционного давления.