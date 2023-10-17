МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В следующем году Киев надеется получить от Международного валютного фонда (МВФ) 5,4 миллиарда долларов, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Украина получила первый транш от МВФ

"Размер (нового транша МВФ — ред.) зафиксирован, около 900 миллионов долларов. В следующем году мы ожидаем в общей сложности 5,4 миллиарда долларов по результатам двух просмотров", — передает украинское агентство Укринформ.

Он также отметил, что не уверен в том, что Украина сможет выполнить все требования программы, и поэтому не уверен, что Киев сможет рассчитывать на полное финансирование.

"Контекст международных дискуссий относительно Украины определенным образом меняется, и это надо учитывать. Ничего не дано просто так, и никто ничего не гарантирует. В кулуарах все больше и больше проводится дискуссий, в которых вопрос Украины — это лишь одна из тем в международной повестке дня", — добавил Марченко.

11 октября глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине в следующем году потребуется на 3 млрд. долл. больше, чем предполагалось ранее.

В марте текущего года МВФ утвердил финансирование Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов на четыре года. В этом году Киев может получить три транша на общую сумму 4,5 миллиарда долларов.