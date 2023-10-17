МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос занял второе место в списке богатейших людей мира, сместив с этой позиции владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернара Арно, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Американский миллиардер Безос упрекнул Байдена в непонимании рынка

Согласно данным BBI, состояние Безоса с начала года выросло на 49,3 миллиарда долларов и составляет 156 миллиардов. Богатство Арно, напротив, сократилось на 6,95 миллиарда долларов, до 155 миллиардов.

Как отмечает Блумберг, снижение состояния Арно отражает замедление роста продаж "люксовых" товаров в этом году, в основном со стороны американских потребителей, обеспокоенных высокой инфляцией, а также в связи с нестабильным восстановлением экономики Китая.

Так, в среду LVMH сообщила о том, что что ее квартальные продажи выросли всего на 9% после увеличения на 17% во втором квартале и на столько же в первом. После публикации отчета акции компании подешевели сразу на 6,5%, в четверг и пятницу стоимость ее бумаг также снизилась, на 1,6% и 2,1% соответственно.

Первое же место в списке богатейших людей по-прежнему занимает американский предприниматель Илон Маск, чье состояние насчитывает 234 миллиарда долларов. На четвертом месте находится сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс (125 миллиардов долларов), на пятом – сооснователь Google Ларри Пейдж (124 миллиарда).