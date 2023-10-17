МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что рост пошлин за транзит российского газа не повлияет на цены на газ в Венгрии и Сербии, а лишь снизит прибыль "Газпрома". Европейцам предрекли высокие цены на газ в ближайшие годы

Болгария 13 октября установила акциз в размере 20 левов (10 евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает 10% от фактической стоимости газа. Газета Financial Times называет установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что "неприемлемое" решение Болгарии ставит под угрозу венгерское энергоснабжение. По его словам, Будапешт предпринимает меры, чтобы этого не произошло.

Болгария в настоящее время не пользуется поставками "Газпрома", однако разрешает использовать свою сеть газопроводов для снабжения Сербии и Венгрии, отмечает Financial Times. По словам главы минфина Болгарии, повышение транзитных пошлин не сделает газ более дорогим для потребителей в Венгрии и Сербии. "Новый налог… полностью соответствует целям ЕС по снижению зависимости Евросоюза от российского ископаемого топлива. Поскольку большинство контрактов "Газпрома" заключаются по цене в точке поставки в конкретной стране, налог, скорее всего, не окажет влияния на цены на газ в последующих странах. Он лишь снизит прибыль "Газпрома", — сказал министр финансов газете.

Он сообщил, что правительство Болгарии уведомило Брюссель о тарифных изменениях. Официальный представитель ЕС сообщил изданию, что Еврокомиссия "изучает" этот вопрос.