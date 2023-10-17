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2023
https://1prime.ru/finance/20231017/842007575.html
Западу пообещали зеркальный ответ на использование замороженных активов
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Правительство России может ответить Западу зеркально на использование доходов от "замороженных" российских активов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. "У нас же тоже... ПРАЙМ, 17.10.2023
финансы, экономика, новости, россия, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Правительство России может ответить Западу зеркально на использование доходов от "замороженных" российских активов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
"У нас же тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать и в этом случае", — сказал он в интервью арабскому телеканалу Asharq.
В феврале 2022 года западные союзники Киева заморозили резервы российского центробанка на сумму свыше 300 миллиардов долларов. Из них более 200 миллиардов евро хранится в Европе.
Евросоюз предложил использовать эти денежные средства на нужды Украины, чтобы заставить Москву "заплатить за причиненный ею ущерб" Киеву.
За первую половину этого года Euroclear в результате антироссийских санкций получил прибыль в размере 1,28 миллиарда евро, благодаря процентному доходу по облигациям.
Центробанк в ноябре 2022 года сообщил, что сумма доходов по ценным бумагам "недружественных" стран составляет свыше 280 млрд рублей. Актуальное число доходов не раскрывается.