МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Правительство России может ответить Западу зеркально на использование доходов от "замороженных" российских активов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов оценил процесс адаптации России к санкциям

"У нас же тоже заморожены деньги, которые причитаются по нашим облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран, и они заморожены тоже. Тогда мы так же будем поступать и в этом случае", — сказал он в интервью арабскому телеканалу Asharq.

В феврале 2022 года западные союзники Киева заморозили резервы российского центробанка на сумму свыше 300 миллиардов долларов. Из них более 200 миллиардов евро хранится в Европе.

Евросоюз предложил использовать эти денежные средства на нужды Украины, чтобы заставить Москву "заплатить за причиненный ею ущерб" Киеву.

За первую половину этого года Euroclear в результате антироссийских санкций получил прибыль в размере 1,28 миллиарда евро, благодаря процентному доходу по облигациям.

Центробанк в ноябре 2022 года сообщил, что сумма доходов по ценным бумагам "недружественных" стран составляет свыше 280 млрд рублей. Актуальное число доходов не раскрывается.