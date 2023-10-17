МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, направленный на стимулирование жилищных сбережений граждан, следует из базы данных нижней палаты парламента. ГД в первом чтении исключила двойное налогообложение для некоторых компаний

Документ вводит в оборот договор жилищных сбережений, по которому банк будет принимать от вкладчика (или третьего лица в его пользу) денежные средства, выплачивать проценты на них, а также направлять потом по распоряжению вкладчика эти сбережения на покупку ему жилья или финансирование его участия в долевом или индивидуальном жилищном строительстве. Срок такого договора не может быть менее одного года.

В период действия подобного договора вкладчик будет вправе обратиться в кредитную организацию для заключения договора кредита для улучшения жилищных условий на сумму, превышающую размер сбережений по договору жилищных сбережений. "В случае заключения договора кредита размер первоначального взноса участника программы жилищных сбережений, как представляется, может составлять 50% и более, что существенно повышает качество кредита и способствует снижению процентной ставки", — указывается в пояснительно записке.

Законопроект предусматривает раздельное страхование денежных средств граждан по вкладу, размещенному на основании договора жилищных сбережений, и по иным вкладам клиента в том же банке. "Таким образом, вне зависимости от размера остатка средства на иных счетах средства участника жилищно-сберегательной программы будут застрахованы", — поясняют разработчики. Возмещение по вкладу, размещенному на основании договора жилищных сбережений, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вклада на день наступления страхового случая, но не более 10 миллионов рублей.

Механизм жилищных сбережений позволит максимально широко вовлечь население в реализацию жилищных программ при одновременном формировании отложенного спроса на жилую недвижимость со стороны граждан, полагают разработчики. Использование жилищных сбережений в программах обеспечения граждан жильем позволяет, по их мнению, создать "надежный "банковский" механизм аккумулирования и сбережения сбережений (первичных взносов) на приобретение жилья".

При этом значительно возрастает доля сбережений граждан, что способствует замедлению темпов инфляции, отмечается в пояснительной записке. А длительный срок сбережений позволяет кредитным организациям лучше оценить платежеспособность будущих заемщиков и значительно повысить качество предоставляемых кредитов. Кроме того, накапливаемый банковским сектором инвестиционный ресурс используется в целях ускоренного развития строительного сектора, для банковской системы долгосрочные жилищные сбережения граждан являются источником длинных пассивов, поясняют разработчики.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.