МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Банк России принял решение приостановить выпуск обновленной банкноты в тысячу рублей, доработает дизайн, сообщила пресс-служба регулятора. "Гознак" раскрыл защитные свойства новых купюр 1000 и 5000 рублей

"Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей. В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", — сказано в релизе.

Ранее 16 октября регулятор представил обновленные банкноты в одну и пять тысяч рублей. Отмечается, что на тысячерублевой купюре, посвященной Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, изобразили Никольскую башню Нижегородского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, башню Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

Резонанс вызвало изображение одного из храмов без креста. По словам источника РИА Новости в Московской патриархии, в РПЦ такие изображения "вызывают неприятие".

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал более тщательно подходить к выбору изображений на банкнотах, "чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть". А его заместитель в синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе обратил внимание, что банкнота не показала существование разных религий в Казани.

Дворцовая церковь, согласно информации на портале Казанского Кремля, была возведена в XVII веке, предназначалась для службы губернатора. Церковь сгорела в 1749 году, до 1849 года в ней размещали пороховой склад. Спустя десять лет постройку восстановили по указу императора Николая I. В 1918 году церковь разграбили. В начале XXI века церковь вновь восстановили, однако без креста на куполе храма.