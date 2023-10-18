МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Банк России уже прорабатывает с Минфином и Казначейством возможности использование цифрового рубля для госплатежей, в том числе для уплаты налогов, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. ЦБ доработает дизайн новой банкноты в 1000 рублей

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения оборота цифрового рубля в стране. А его апробация в реальных платёжных операциях началась 15 августа.

"Этот вопрос тоже периодически возникает, что будет с государственными платежами, можно ли будет заплатить налоги. Мы сейчас совместно с министерством финансов, с Федеральным казначейством смотрим, где наиболее эффективно можно будет использовать цифровой рубль", — сказала Бакина.

Банк России начал работу над созданием цифрового рубля в 2021 году, хотя дискуссия о концепции такого инструмента началась еще в 2020 году.