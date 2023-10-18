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2023
https://1prime.ru/finance/20231018/842013087.html
В России начали прорабатывать использование цифрового рубля для госплатежей
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Банк России уже прорабатывает с Минфином и Казначейством возможности использование цифрового рубля для госплатежей, в том числе для уплаты налогов, заявила директор департамента... ПРАЙМ, 18.10.2023
финансы, новости, цб, минфин рф, цифровой рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Банк России уже прорабатывает с Минфином и Казначейством возможности использование цифрового рубля для госплатежей, в том числе для уплаты налогов, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.
С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения оборота цифрового рубля в стране. А его апробация в реальных платёжных операциях началась 15 августа.
"Этот вопрос тоже периодически возникает, что будет с государственными платежами, можно ли будет заплатить налоги. Мы сейчас совместно с министерством финансов, с Федеральным казначейством смотрим, где наиболее эффективно можно будет использовать цифровой рубль", — сказала Бакина.
Банк России начал работу над созданием цифрового рубля в 2021 году, хотя дискуссия о концепции такого инструмента началась еще в 2020 году.