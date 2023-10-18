МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вряд ли сможет реализовать свое намерение одновременно оказать помощь Украине и Израилю, сообщил сенатор Российской Федерации Алексей Пушков. "Посмотрим, куда заведет". Пушков оценил самонадеянность Байдена

Американский президент планирует запросить у конгресса США дополнительно 100 миллиардов долларов, которые пойдут, в том числе, на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Байден сказал: США справятся с борьбой на два фронта — и с поддержкой Украины, и с поддержкой Израиля. Но справятся ли? И не похоронят ли эти две гири шансы демократов остаться в Белом доме?", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, общественное мнение в США расколото, а республиканцы требуют перенаправить средства, предназначенные Украине, на поддержку Израиля. Кроме того, Израилю не хватает боеприпасов, поставить которые могут только США, но при этом нехватку снарядов испытывает и Киев.

Все это может серьезно повлиять на возможности Соединенных Штатов справляться с двумя кризисами одновременно, подчеркнул Пушков.