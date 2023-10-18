МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта о приостановке еще на год — до 1 января 2027 года — начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. На рассмотрение Госумы его планируется вынести 25 октября. Исследование показало, какие вклады россияне считают наиболее выгодными

В 1995 году был принят закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года — на вклады в организации государственного страхования России и госбумаги СССР и РСФСР.

Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путем их перевода в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в 464 рубля СССР.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства России и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансовой поддержки действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года приостанавливается каждый год.

По данным правительства России, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства России на их погашение потребовалось бы: в 2024 году — 61,8 триллиона рублей, в 2025 году – 64,2 триллиона, в 2026 году – 66,8 триллиона рублей.

Комитет по финансовому рынку отметил, что при рассмотрении аналогичных законопроектов в 2017-2022 годах Госдума рекомендовала кабмину до внесения проекта федерального бюджета разработать и внести законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств России по сбережениям россиян, однако этого так и не было сделано. В связи с этим рабочая группа комитета подготовила ряд предложений.

"Предложения, с которыми мы согласны – это либо приостановить действие этого закона бессрочно, либо вовсе его отменить. … Но на этом этапе правительство предлагает этот вопрос немножко подвесить", — сообщил на заседании комитета заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. То есть, опять приостановить действие соответствующего закона еще на один год, как предусматривает правительственный законопроект, и, по его словам, в весеннюю сессию следующего года, возможно, выйти "на какое-то более системное решение" по сбережениям граждан.