МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Доработка дизайна новых 1000-рублевых купюр займет несколько месяцев и потребует дополнительных расходов, точный размер которых оценить сложно, заявил РИА Новости замдиректора Центра компетенций национальной технологической инициативы "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей

В РПЦ оценили решение ЦБ изменить дизайн новой купюры в 1000 рублей

Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Но позднее он сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила.

"Доработка дизайна банкноты номиналом 1000 рублей потребует от ЦБ и Гознака расходов на изготовление печатных оснасток. Это высокотехнологичные компоненты, поэтому процесс потребует дополнительного времени и денег. Суммы оценить сложно, так как они обычно не разглашаются", — считает Пермяков.

"По времени сам процесс доработки дизайна займет несколько месяцев. Сами купюры в широком обороте появятся существенно позже", — заключил он.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

На церкви, которая была разграблена в советское время и в постсоветское — отремонтирована, до сих пор не установлен православный крест. На купюре церковь изображена без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама).