МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Доработка дизайна новых 1000-рублевых купюр займет несколько месяцев и потребует дополнительных расходов, точный размер которых оценить сложно, заявил РИА Новости замдиректора Центра компетенций национальной технологической инициативы "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. В РПЦ оценили решение ЦБ изменить дизайн новой купюры в 1000 рублей

Банк России в понедельник представил новые банкноты: купюры в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Но позднее он сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, принято решение остановить ее выпуск, в широкое обращение она не поступила.

"Доработка дизайна банкноты номиналом 1000 рублей потребует от ЦБ и Гознака расходов на изготовление печатных оснасток. Это высокотехнологичные компоненты, поэтому процесс потребует дополнительного времени и денег. Суммы оценить сложно, так как они обычно не разглашаются", — считает Пермяков.

"По времени сам процесс доработки дизайна займет несколько месяцев. Сами купюры в широком обороте появятся существенно позже", — заключил он.

Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, который расположен в здании бывшей дворцовой церкви.

На церкви, которая была разграблена в советское время и в постсоветское — отремонтирована, до сих пор не установлен православный крест. На купюре церковь изображена без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама).